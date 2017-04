ஈழப்பிரச்சினையை புதிய கண்ணோட்டத்தில் ஆய்வு செய்யும் ஆங்கில அரசறிவியல் நூல்!

கலாநிதி A.R.சிறீஸ்கந்த ராஜா எழுதிய இலங்கையில் அரசாட்சியும், அரசியலும்: உயிரின அரசியலும், பாதுகாப்பும் என்று தமிழில் பொருள்படும் Government and Politics in Sri Lanka: Biopolitics and Security என்ற ஆங்கில மொழியிலான அரசறிவியல் நூல் வெளியாகியுள்ளது.



அரசறிவியல், பன்னாட்டு அரசறிவியல், சட்டம் ஆகிய துறைகளில் முதன்மையான பன்னாட்டுப் புலமைசார் வெளியீட்டகமாகத் திகழும் Routledge நிறுவனத்தின் வெளியீடாக இந்நூல் வெளிவந்துள்ளது.



பிரஞ்சுத் தத்துவமேதை மிசேல் பூக்கோ (Michel Foucault) அவர்களால் 1976ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட biopolitics எனப்படும் உயிரின அரசியல் என்று தமிழில் பொருள்படக்கூடிய அரசறிவியல் கருத்துருவாக்கத்தை ஈழப்பிரச்சினையுடன் பொருத்தி, சனநாயகத்தின் பெயரில் இலங்கையில் இயங்கும் பௌத்த-சிங்கள இனநாயக ஆட்சிமுறை பற்றிய புதுமையான பார்வையை இந்நூல் முன்வைக்கின்றது.



1948இல் ஈழத்தீவை விட்டுப் பிரித்தானிய ஏகாதிபத்திய ஆட்சி அகன்ற பின்னரான கடந்த அறுபத்தொன்பது ஆண்டுகாலப்பகுதியில் இலங்கையின் பௌத்த-சிங்கள ஆட்சியாளர்களால் அமுல்படுத்தப்பட்ட மலையகத் தமிழர்களின் குடியுரிமைப் பறிப்புத் தொடக்கம் முள்ளிவாய்க்கால் இனவழிப்பு உள்ளடங்கலாக வவுனியா வதைமுகாம் கொடூரங்கள் வரையான பதிவுகளை உயிரின அரசியல் என்ற கண்ணோட்டத்தில் இந்நூல் அலசி ஆராய்கின்றது. அத்தோடு சமாதானம் என்பது யுத்தத்தின் இன்னுமொரு வடிவம் என்ற மிசேல் பூக்கோவின் கருத்துருவாக்கத்தை இலங்கைத் தீவின் அறுபத்தொன்பது ஆண்டுகால அரசாட்சி முறையோடும், அரசியலோடும் பொருத்தி, எவ்வாறு சட்டத்தையும், கலகங்களின் பெயரிலான இனவன்முறைகளையும், சமாதானப் பேச்சுக்களையும் தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான யுத்தத்தின் ஓர் அங்கமாக சிறீலங்காவின் பௌத்த-சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் என்பதையும் இந்நூல் நுணுகி ஆராய்கின்றது.



கடந்த 21.04.2017 அன்று மின்னியல் நூல் (e-book) வடிவில் வெளியிடப்பட்ட இந்நூல், வரும் 05.05.2017 அன்று அச்சுவடிவில் வெளிவருகின்றது.



இந்நூலை மின்னியல் வடிவில் இப்பொழுதே பெறுவதற்கும், அச்சுவடிவிலான நூலின் பிரதிகளுக்கான முற்பதிவுகளை மேற்கொள்வதற்கும் பின்வரும் இணையத்தள இணைப்பை அழுத்தவும்.

https://www.routledge.com/Government-and-Politics-in-Sri-Lanka-Biopolitics-and-Security/Rajah/p/book/9781138290976