மோடியின் கரங்களில் இருந்து விருதினை பெற மறுத்த செய்தியாளர்!

பிரதமர் மோடியின் கரங்களில் இருந்து விருதினை பெற பிரபல செய்தியாளர் அக்‌ஷயா முகுல் மறுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாட்டில் சகிப்பின்மை அதிகரித்து வருவதாகக் கூறியுள்ள அக்‌ஷயா முகுல், செய்தித்துறையில் தனது சிறப்பான பங்களிப்பிற்காக வழங்கப்பட்ட “ராம்நாத் கோனேகா” விருதினை பிரதமர் மோடியின் கையால் பெற மறுப்பு தெரிவித்து நேற்று நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவினை புறக்கணித்தார்.

தனது படைப்புகளுக்காக விருது வென்றவரும், ‘டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா’ நிறுவனத்தின் மூத்த பத்திரிகையாளருமான அக்‌ஷயா முகுலுக்கு, புத்தகங்கள் (புனைவற்ற) பிரிவில் விருது அறிவிக்கப்பட்டது. “கீதை பதிப்பகமும் இந்து இந்தியாவின் உருவாக்கம்” ( Gita Press and The Making of Hindu India) என்ற நூலிற்காக “ராம்நாத் கோனேகா” விருதினை வழங்கப்படுவதாக “தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்” நிறுவனம் அறிவித்திருந்தது.

“தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்” நிறுவனம் தனது நிறுவனரான “ராம்நாத் கோனேகா” பெயரில் 2005ம் ஆண்டு முதல் விருது வழங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டிற்கான விருது வழங்கும் விழாவில் சிறப்பு விருதினராக பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி விருதுகளை வழங்கினார்.

இதனிடையே, விருது வழங்கும் விழாவை புறக்கணித்துள்ள அக்‌ஷயா முகுல், பிரதமர் மோடியின் கைகளால் விருதினை ஏற்க மனமில்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

“மோடியின் சித்தாந்தத்துடன் உடன்பட முடியாத நிலையில், அவர் கைகளில் இருந்து விருதுகளை பெறும் போது புகைப்படத்திற்கு தன்னால் சிரிக்க இயலாது” என அக்‌ஷயா முகுல் கூறியுள்ளார்.

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செய்தியாளராக பணியாற்றி வரும் முகுல், 2015 ஆகஸ்டில் “கீதை பதிப்பகமும் இந்து இந்தியாவின் உருவாக்கம்” நூலை வெளியிட்டார். பரவலாக வரவேற்பை பெற்ற அந்நூல் “Tata Literature Live Book of the Year” விருது மற்றும் “Atta Galatta-Bangalore Literature Festival Book Prize” ஆகிய விருதுகளை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

விருது வழங்கும் நிகழ்வினை அக்‌ஷயா முகுல் புறக்கணித்ததை அடுத்து, நூலின் பதிப்பாளர் கிருஷ்ணா சோப்ரா பிரதமர் மோடியிடம் இருந்து விருதினைபெற்றுக் கொண்டார்.

எதை குறித்து பேசுகிறது அக்‌ஷயா முகுலின் “கீதை பதிப்பகமும் இந்து இந்தியாவின் உருவாக்கம்” நூல்?

இந்த நூலிற்காக அக்‌ஷயா முகுல் 5 ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்துள்ளார். கோரக்பூர், லக்னோ, பனராஸ், அலகாபாத் உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கும், அங்குள்ள நூலகங்களுக்கும் அவர் சென்றுள்ளார்.

முகுலின் நூல், கீதை பதிப்பகத்தின் ஒட்டுமொத்த வரலாற்றையும் ஆய்வு செய்கிறது. உத்தரபிரதேசத்தின் கோரக்பூரில் 1921ல் ஜெய்டால்யால் கோயன்கா மற்றும் ஹனுமந்த் பிரசாத் போதார் ஆகிய மார்வாடி தொழிலதிபர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இப்பதிப்பகம் இந்து மதம் சார்ந்த அரசியல் சார்பினை மேற்கொண்டதுடன், இந்து சட்ட மசோதா உள்ளிட்டவைகளுக்கு எதிராகவும் செயல்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இப்பதிப்பகத்துடன் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பலரும் இணைந்து செயல்பட்டனர். காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இப்பதிப்பகத்திற்காக எழுதியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்பதிப்பகத்தின் இதழான கல்யாண், “சனாதன தர்மத்தை காப்பதை குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தது ” என அக்‌ஷயா முகுல் குற்றம்சாட்டுகிறார்.

2014ம் ஆண்டு கணக்கின்படி, 7.2 கோடி கீதை பிரதிகளை கீதை பதிக்கம் விற்றுள்ளது. 7 கோடி துளசிதாசரின் நூல்களையும், புராணம், உபநிடதம் உள்ளிட்ட நூல்களை 1.9 கோடியும் விற்றுள்ளது. இந்தி – இந்தியா – இந்துஸ்தான் என்ற முழக்கத்தை உள்ளூராக வைத்து கீதை பதிப்பகம் செயல்பட்டு வந்ததை எடுத்துக்காட்டியுள்ள முகுல், இந்தியாவில் நடைபெற்ற இந்து முஸ்லீம் கலவரங்களிலும் இதன் தாக்கத்தை காணமுடியும் என குற்றம்சாட்டியுள்ளார். 1980-களின் பின்னான பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகளின் எழுச்சிக்கு பின்புலமாக கீதை பதிப்பகங்கள் போன்றவை இருந்ததாகவும் அவர் தெரிவிக்கிறார்.