யாழில் என்ன தான் நடக்கிறது? நாயும் தின்னும் ஈழத்தமிழினத்தை… நேரு குணரட்னம்

வடக்கில் புலிகள் மீளெழுச்சியாம்… அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு முப்படைகளும் இறக்கமாம்… காலையில் சுற்றிவளைப்பு…. மாலையில் சுற்றிவளைப்பு…. என யாழ் அல்லோலகல்லோலப்படுகிறது… 42 பேர் இதுவரை கைதாம் அனைவரும் பயங்கவாத தடைச்சட்டத்தின் கீழ்… இதை வெளிவரும் செய்திகளின் சாராம்சம்…

உள்ளுரில் ஒரு செய்திளை சொல்லும் அரசு வெளிநாடுகளுக்கு சர்வதேசத்திற்கு சொல்லவிளையும் செய்தி என்ன என்று தெளிவாக புரிகிறதா? பொலிசோ படைகளோ வெறும் பகடைக்காய் தான் அரசியல் தலைமைகளே எப்போதும் அவர்களை இயக்கும் சூத்திரதாரிகள்…

சரி சொல்லப்பட்ட விடயங்களுக்கு வருவோம்… கைது செய்யப்பட்டவர்களில் பலரும் 20 வயதிற்கு குறைந்தவர்களாம்… தயவுசெய்து சிரித்து விடாதீர்கள்… அதாவது எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் 2009 இல் 12 வயதிற்கு குறைந்தவர்கள்… போங்கடா இந்த சிறார்களுடன் மோதியா ஒரு போரை வென்றீர்கள்… இதையா பெருவெற்றியாக கொண்டாடி வருகின்றீர்கள்… அடுத்தமுறை கதை சொல்லும் போது கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்கள்… என்ன மண்டைக்கே மசாலை இல்லாத தமிழ் தலைமைகளை நம்பி சொல்லிவிட்டீர்களா?….

அதுசரி முன்னைநாள் புலிகள் யாழில் மட்டுமா? அவர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையில் வதியும் வன்னியிலோ ஏனைய மாவட்டங்களிலோ ஏன் மீளெழுச்சி இல்லை… அது சரி ஏன் திடீரென ஒரு வாரத்திலேயே அனைத்து தாக்குதல்களும்… இத்தாக்குதல்கள் குறித்த விசாரணை அறிக்கைகள் எதுவும் பூர்த்தியடையாமல் வெளியிடப்படாமல் இது புலிகளின் மீளெழுச்சி என அறிக்கை விடுவதன் நோக்கம் என்ன?… ஆவா குழுவை இயக்குவது இராணுவம் தான் என ஐ.தே.க யாழ் அமைப்பாளரே பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டினாரோ அதற்கு இன்றுவரை நீங்கள் மௌனம் சாதிப்பது ஏன்?..

சரி இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்விகள்… ஆயத பயன்பாடு யாழில் மட்டுமா?… இங்கும் தாக்குலாளி ஒருவரும் துப்பாக்கி வைத்திருக்கவில்லை.. நெடுஞ்செழியன் விடயத்தில் பொலிசாரின் துப்பாக்கி பறிக்கப்பட்டே பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆகா புலிகள் வைத்துப் போராடிய வாள்களை இன்னும் கையளிக்கவில்லi என்று சொல்ல வருகின்றீர்களா?… மன்னித்து விடுங்கள் தமிழர்கள் நாங்கள் மரமண்டைகள் தானே!!!!

அது சரி தெற்கில் தினமும் தானே துப்பாக்கி பயன்பாடு நடைபெறுகிறதே? அங்கும் புலிகள் மீளெழுந்து விட்டார்களா?… சமீபத்தில் கூட போதைவஞது பிடிக்க நீங்கள் போக அவர்கள் உங்களைச்சுட நீங்கள் திருப்பிச்சுட பாவம் 11 வயது சிறுமி பலியாக அதன் இளைய சதோரங்கள் இரண்டு காயமடைய கலேபரம் ஆனதே… ஏன் இன்னும் முப்படைகளையும் இறக்கவில்லை… வன்முறைக்குழுக்கள் வடக்கில் மட்டுமா?… தென் பகுதியில் உள்ள மிக் மோசமான வன்முறைக்கும்பல்களை நான் பட்டியலிடவா?… கடந்த காலங்களிலும் தற்போதும் பலவற்றின் பின்புலம் கொழும்பு தலமைகளே..

அது சரி தெற்கில் குழு வன்முறைக்காக கைதாகும் எவருக்கும் பயன்படுத்தப்படாத பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் ஏன் தமிழ் பகுதிகளில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது?… ஏன் இங்கு சாதாரண குற்றவியல் சட்டங்கள் எதுவும் அமுலில் இல்லையா?…. என்ன உங்களுக்கு கண்ணை கட்டுதா?… எவ்வளவு மோசமாக நாம் ஏமாற்றப்படுகின்றோம்… புரிகிறதா உங்களுக்கு… இதைத் தான் சொல்வது நாயும் தின்னும் ஈழத்தமிழினத்தை..

இதன் பின்புலம் என்ன?… நல்லாட்சியில் தமிழர்கள் முதலில் பிரிக்கப்பட்டார்கள்… மாடுகளும் சிங்கமும் கதை தான்… மாடுகள் ஒற்றுமையாக சிங்கத்தை எதிர்கொண்டவரை வெற்றி தான்… சூழ்ச்சியால் மாடுகளை சிங்கம் பிரித்தபின் ஒவ்வொன்றான பிரியாணி போட்டதாம்… கதிரைக்காக சண்டைகளைப் பொட்டவாறு மீதிப்பேரும் பிரியாணியாவதற்கு தயாராக இருங்கள்… இரண்டாவது கழுத்தை இறுக்கி நின்ற சர்வதேச அழுத்தத்தை நீத்துப் போகச்செய்வது… அதில் ரணில் ஐயா கணிநமான வெற்றி பெற்றாலும் சமீப காலமாக இலங்கை வந்து செல்லும் ஐநா அதிகாரிகள் அறிக்கைகள் சவாலாக மாறியுள்ளன.

ஒரே கல்லில் ஐந்து மாங்காய்கள்… எவ்வளவு சாமத்தியசாலிகள்… 22 பற்றாலியன் துருப்புகளில் 16 வடபுலத்தில் அதிலும் கணிசமானவை யாழில்… இப்போது புரிகிறதா? யாழ் ஏன் தெரிவு என்று… பயங்கரவாதம் இன்னும் முழுமையாக ஒழிக்கப்படவில்லை… பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல் இன்னும் இருக்கிறது… ஆகவே தமிழர் பகுதிகளில் இராணுவ குறைப்பு செய்யமுடியாது.. ஆகவே இராணுவம் தங்குவதற்கு நிலம் வேண்டும் என்பதால் மக்கள் நிலங்களை உடன் திருப்பி வழங்க முடியாது… இவ்வச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள புதிய கடுமையான பயங்கரவாத சடைச்சட்டத்தின் தேவை அவசியம்… பாராட்டுதல்கள்…. சிங்களம் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு சாம தான தண்டம் அனைத்தையும் செய்கிறது…

நம்மவர் என்ன சொல்கிறார்கள்… The Tamil National Alliance (TNA) hierarchy will meet President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe tomorrow (9) to discuss the security situation in the North. Jaffna District Parliamentarian …… and Ilankai Tamil Arasu Katchi (ITAK) Leader Mavai Senathirajah said the Leader of the TNA R. Sampanthan had written to both the President and PM requesting for a discussion regarding the prevailing security situation in the North. போச்செடா… எவிவிட்ட சிங்கத்திடமே மாடுகள் முறைப்பாடு… அது சரி நாயும் தின்றுவிட்டதா? தமிழினத்தை எனக்கு தான் மண்டை பிசகிவிட்டது!!!! நீங்களாவது பார்த்துச் சொல்லுங்களேன்!!!!