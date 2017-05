மைத்தரி-ரணில் அரசாங்கத்தின் சுயரூபம் வெளிப்படும் காலம் நெருங்கி விட்டது! இலண்டன் City University ஆய்வரங்கில் கருத்து



தாராண்மைவாத சனநாயக ஆட்சிமுறைமையின் விழுமியங்களைப் பேணிப் பாதுகாப்பது போன்ற பிம்பத்தை உலக நாடுகளிடையே தோற்றுவித்து வரும் மைத்திரி-ரணில் அரசாங்கத்தின் சுயரூபம் வெளிப்படும் காலம் நெருங்கி விட்டதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுவதாக இலண்டன் City University இல் நடைபெற்ற ஆய்வரங்களில் பன்னாட்டு விவகார அரசறிவியல் நிபுணர்கள் கருத்து வெளியிட்டுள்ளனர்.



நேற்று 04.05.2017 வியாழக்கிழமை இலண்டன் இல் இலங்கையில் பொறுப்புக்கூறலும் நல்லிணக்கமும்: உலகப் பரிமாணங்களும், ஒப்பீட்டு பார்வைகளும் என்ற தலைப்பின் கீழ் அரசறிவியல் ஆய்வரங்கம் இடம்பெற்றது.



பன்னாட்டு நெருக்கடிக் குழுவின் மூத்த திறனாய்வாளரும், இலங்கை விவகார செயற்திட்டப் பணிப்பாளருமான கலாநிதி அலன் கீனன் (Alan Keenan) அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இவ் ஆய்வரங்கில், விரிவுரையாளர்களான கலாநிதி மதுரிகா இராசரத்தினம், கலாநிதி யுடித் லார்ஜ் (Judith Large) ஆகியோர் கருத்துரைகளை வழங்கினர்.



அத்தோடு, இவ் ஆய்வரங்கில் கலாநிதி மதுரிகா இராசரத்தினம் அவர்களால் எழுதப்பட்ட Tamils and the Nation: Sri Lanka and India Compared மற்றும் கலாநிதி யுடித் லார்ஜ் அவர்களால் எழுதப்பட்ட Push Back: Sri Lanka’s Dance with Global Governance ஆகிய நூல்களும் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டன.



இந்நிகழ்வில் கலாநிதி மதுரிகா இராசரத்தினம் அவர்கள் உரையாற்றுகையில், அனைத்துலக உதவியுடன் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளை யுத்த களத்தில் சிறீலங்கா அரசாங்கம் தோற்கடித்த பொழுதும் அதனால் தமிழ்த் தேசியவாத்தை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை என்று சுட்டிக் காட்டினார். அத்துடன் எவ்வளவுதான் மிகப் பெரும் படைக் கட்டமைப்பை சிறீலங்கா அரசாங்கம் வைத்திருந்தாலும், அதனால் தமிழ் மக்களின் தமிழ்த் தேசியவாதப் பிரக்ஞையை மழுங்கடிக்க முடியாது என்றும் கலாநிதி மதுரிகா இராசரத்தினம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்.



இதேயிடத்தில் கலாநிதி யுடித் லார்ஜ் அவர்கள் உரையாற்றுகையில், இறுதி யுத்தத்தில் நாற்பதுனாயிரம் தொடக்கம் எழுபதுனாயிரம் பொதுமக்களைக் கொன்றுவிட்டு எதுவுமே நடக்காதது போன்று உலக நாடுகளுடன் சிறீலங்கா அரசாங்கம் உறவைப் பேண முற்படுகின்றது என்று குறிப்பிட்டார். அத்துடன் தாராண்மை சனநாயக ஆட்சிமுறைமையின் விழுமியங்களைப் பேணுவதாக உலக அரங்கில் சிறீலங்கா அரசாங்கம் பரப்புரைகளை முன்னெடுத்தாலும், இப்பரப்புரைகளைக் கேள்விக் குறியாக்கும் வகையில் தமிழ் மக்களால் தமது தாயகத்தில் முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்கள் அமைவதையும் கலாநிதி யுடித் லார்ஜ் சுட்டிக் காட்டினார்.



இவ்விடத்தில் கலாநிதி அலன் கீனன் அவர்கள் கருத்துரைக்கையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இலங்கையில் காணப்படும் தாராண்மை சனநாயக விழுமியங்களைப் பேணுவதற்கான சூழல் நீண்ட காலத்திற்குத் தொடரப் போவதில்லை என்பதற்கான அறிகுறிகள் இப்பொழுது தென்படத் தொடங்கியிருப்பதாகவும், இதற்கான சான்றாக மைத்திரி-ரணில் அரசாங்கத்தின் புதிய பயங்கவரவாதத் தடைச்சட்ட வரைவு திகழ்வதாகவும் குறிப்பிட்டார். அத்துடன் இலங்கையில் சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்படும் முயற்சிகளுக்கு, விரும்பத்தகாத யானை ஒன்றின் பிரசன்னம் போன்றே பௌத்த-சிங்கள கடும்போக்குவாதத்தின் வகிபாகம் காணப்படுவதாகவும் கலாநிதி அலன் கீலன் கவலை வெளியிட்டார்.