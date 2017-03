இலங்கையின் கலப்புநீதி மறுப்புடன் நிபந்தனையற்ற இருவருட நீடிப்பு!- பனங்காட்டான்

வெளிநாட்டு நீதிபதிகளை உள்ளடக்கிய கலப்பு நீதிமன்றம் என்ற நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று ஜெனிவாத் தீர்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட போதிலும் இலங்கை அரசு அதனை முழுமையாக நிராகரித்து வெற்றி கண்டுள்ளது.

மூன்று வார ஜெனிவா திருவிழா முடிவடைந்தது.

போர்க் குற்றவாளிகளான இலங்கை அரசாங்கமும், நீதி கேட்டு நிற்கும் தமிழர் தரப்பும் தங்கள் சொல்லாடலை நடத்திய அரங்கம் தமிழரைப் பொறுத்தளவில் முன்னைய வருடங்களைப் போலவே நீண்ட நெடுமூச்சுடன் முடிவடைந்துள்ளது.

இலங்கை அரசதரப்பினர் சென்றோம் – வென்றோம் – திரும்பினோம் என்ற வாக்கில் திருப்தி கண்டிருப்பர்.

தமிழர் தரப்பு சென்றோம் – பேசினோம் – திரும்பினோம் என்று சொல்வதைத் தவிர வேறெதுவும் நடக்கவில்லை.

தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு வவுனியாவில் அவசரமாகக் கூடி, அதன் தலைவரின் விருப்பத்துக்கு இணங்க நிறைவேற்றிய நிபந்தனையுடனான காலநீடிப்பு என்ற தீர்மானத்தின் நிபந்தனை என்ற பதத்தை ஜெனிவா திரும்பியும் பார்க்கவில்லை.

ஆனால், நிபந்தனை ஏதுமற்ற இரண்டு வருட காலநீடிப்பு வழங்கப்பட்டு விட்டது.

மனித உரிமை ஆணையாளர் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திக் கூறியும், சர்வதேச நீதியாளர்களை உள்ளடக்கிய கலப்பு நீதிமன்ற போர்க்குற்ற விசாரணையை இலங்கை அடியோடு நிராகரித்துவிட்டது.

கடந்த ஒரு மாதமாக மைத்திரிபால சிறிசேன, ரணில் விக்கிரமசிங்க உட்பட அமைச்சர்கள் பலரும் தெரிவித்து வந்த கலப்பு நீதிமன்றத்துக்கு எதிரான கருத்து இறுதியில் நிறைவேற்றம் கண்டுள்ளது.

சிங்கள மக்களின் வாக்கு வங்கியை நம்பியிருக்கும் இரு பிரதான சிங்களக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஒருபோதும் கலப்பு நீதி விசாரணைக்கு உடன்பட மாட்டா என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

முப்படையும் தனிச்சிங்களமாக இருப்பதனால் அவர்களுக்கு எதிராக விசாரணையை நீதி தவறாது நடத்தி, குற்றம் புரிந்தவர்களைத் தண்டிக்க இவர்களால் முடியாது.

இதனை நன்கு தெரிந்து கொண்டும் 2015ம் ஆண்டு கலப்பு நீதிமன்றத்தை உள்ளடக்கிய ஜெனிவாத் தீர்மானத்துக்கு இலங்கை அரசு இணைஅனுசரணை வழங்கியதன் நோக்கம் என்ன?

ஓன்றரை வருடங்களை ஒருவாறு இழுத்தடித்துவிட்டால், காலவோட்டத்தில் அனைத்தையும் மறக்கச் செய்துவிடலாம் என்பதே இதற்கான காரணமாக இருக்கலாம்.

சர்வதேச நீதித்துறையினரை விசாரணைப் பொறிமுறையில் இணைத்துக் கொள்வதற்கு இடமில்லையென்று முதன்முறையாக கடந்த மாதமே இலங்கை அரசு அறிவித்தது.

கலப்பு நீதிமன்ற விசாரணை வேண்டுமென்றால் தற்போதைய அரசியலமைப்பை மாற்ற வேண்டி வருமென்று இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் வெளிவிவகார அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஜெனிவாவில் உரையாற்றுகையில் தெரிவித்தார்.

சமவேளையில், எக்காரணம் கொண்டும் இதற்காக அரசியலமைப்பில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட மாட்டாதென்று பல அமைச்சர்கள் கொழும்பில் உரத்துக் கூறினர்.

ஆனால் கலப்பு நீதிமன்றத்துக்கான புதிய வியாக்கியானமொன்றை ரணில் விக்கிரமசிங்க சில தினங்களுக்கு முன்னர் தமது பங்குக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

போர்க்குற்றத்துக்கான உள்நாட்டு விசாரணைக்குத் தேவையான சட்ட ஆலோசனைகளை சர்வதேச நீதித்துறை வல்லுனர்களிடமிருந்து பெறுவதே கலப்பு நீதி விசாரணைப் பொறிமுறை என்று ரணிலின் புதுவிளக்கம் அமைந்திருந்தது.

சர்வதேச நீதிபதிகளையும் சட்டவாளர்களையும் உள்ளடக்கிய விசாரணைப் பொறிமுறைக்கு தற்போதுள்ள அரசியலமைப்பில் இடமில்லையென்றால், புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுவரும் அரசியலமைப்பில் அதனை சேர்த்துக் கொள்ளலாமென்று எடுத்துக் கூறுவதற்கு தமிழர் தரப்பில் யாரையும் காணோம்.

கூட்டமைப்பின் பரிபூரணமான ஆதரவு மைத்திரி – ரணில் அரசுக்கு இருப்பதால் இதனை உள்ளடக்கிய புதிய அரசியல் யாப்பை நிறைவேற்ற மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மைக்கு பஞ்சமில்லை என்பதையும் எடுத்துக்கூற தமிழர் தரப்பில் எவருமில்லை.

உள்நாட்டு விசாரணைப் பொறிமுறையை வலி சுமக்கும் மக்கள் நம்பவில்லையென்பதற்கு நியாயாமான காரணங்கள் உண்டு. இதுவரை எந்தவொரு சிங்கள அரசாங்கமும் தமிழர்களுக்கு நீதி வழங்குவதில் நேர்மையாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதை எடுத்துக் கூற பல சம்பவங்கள் உண்டு.

செம்மணிப் படுகொலைகள், கொக்கட்டிச் சோலை படுகொலைகள், திருமலை ஐந்து மாணவர்கள் படுகொலைகள், மூதூரில் இடம்பெற்ற பிரான்ஸ் தொண்டர் சேவை நிறுவன ஊழியர்கள் படுகொலை என்பவற்றுக்கு உள்நாட்டில் நடைபெற்ற நீதிவிசாரணையில் எந்த நீதியும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.

கொழும்பில் பட்டப்பகலில் படுகொலை செய்யப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிராஜின் வழக்கு விசாரணையில் சிங்கள ஜூரிமார்களும் நீதிபதியும் வழங்கிய தீர்ப்பு எதனை எடுத்துக் காட்டுகிறது?

தமிழரின் உரிமைப் பிரச்சனையை உலகளாவிய ரீதியில் எடுத்துச் சென்று உத்தியோகப் பற்றற்ற ராஜதந்திரியாகச் செயற்பட்ட குமார் பொன்னம்பலம் கொழும்பில் கொல்லப்பட்டதற்கு என்ன விசாரணை நடைபெற்றது?

இந்தப் பின்னணிகளை முன்வைத்தே கலப்பு நீதிவிசாரணையை தமிழ் மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

ஆனால் அதனை நிபந்தனையாக உள்ளடக்காத இரண்;டு வருட காலநீடிப்பு வாக்கெடுப்பு எதுவுமின்றி இந்த மாதம் 23ம் திகதி ஜெனிவாவில் நிறைவேறியது.

மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் செயிட் அல் ஹ_செயின் இறுதியில் தமது பதிலுரையை வழங்கும்போது வெளிநாட்டு நீதிபதிகளை உள்ளடக்கிய நீதிவிசாரணைப் பொறிமுறையை இலங்கை உருவாக்கி போர்க்குற்ற விசாரணையை நடத்த வேண்டும் ((Sri Lanka must appoint foreign judges to the judicial mechanism is to set up to try war crime cases) ) என வலியுறுத்திச் சொன்னார்.

ஆனால் இலங்கை அரசாங்கத் தரப்புக்கு தலைமை தாங்கிய வெளிவிவகார பிரதி அமைச்சர் ஹர்~h டி சில்வா சாதுரியமாக வெளிநாட்டு நீதிபதிகள் என்ற வார்த்தையை மறந்தும் உபயோகிக்காது தவிர்த்துவிட்டு, வெளிநாட்டு வல்லுனர்கள் உதவி பெறப்படும்(Harsha de Silva avoided using the term foreign judges in his reply, and instead said Sri Lanka will take foreign expertise and assistance) என்று தெரிவித்தார்.

இதற்கு மேலாக மனித உரிமை ஆணையாளரால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை. ஆனாலும், வெளிநாட்டு நீதிபதிகள் என்ற பதத்தை அவர் விடாப்பிடியாக தமது உரையில் பயன்படுத்தியே வந்தார்.

இலங்கை தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டியவை, முன்னுரிமை அளிக்கத் தேவையற்றவை என்று எதுவுமே இல்லை. எல்லாப் பரிந்துரைகளுமே முக்கியமானவை என்று ஆணையாளர் சுட்டிக்காட்டியது இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டியது.

அதுமட்டுமன்றி, கடந்த காலத்தைவிட வேறுபட்டதொரு எதிர்காலத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு சிறிலங்கா அடிப்படை ஒழுங்கில் மாற்றம் செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்பதை அவர் சுட்டத் தவறவில்லை.

ஜெனிவாவில் இயலுமானவரை கலப்பு நீதிமன்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட போதிலும், இலங்கை அரசு அதனைத் தவிர்த்து, நிபந்தனை ஏதுமின்றி இரு வருட காலநீடிப்பை பெற்றுவிட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும்.

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதற்கு என்ன சொல்லப் போகிறது?

இலங்கை அரசின் நோக்கையும் போக்கையும் இடித்து இடித்து எடுத்துச் சொன்ன தமிழர் அமைப்புகளும் அவற்றின் பிரதானிகளும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு என்ன செய்யப் போகிறார்கள்?

இரண்டு வருடங்களின் பின்னர் அடுத்த ஜெனிவா திருவிழாவின்போதுதான் இவர்கள் மீண்டும் எழுவார்களோ?