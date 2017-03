இனப்படுகொலை செய்த இலங்கையை உடனடியாகக் கூண்டில் நிறுத்து-கௌதமன்!

இந்திய தேசமே குறுக்கே நின்று ஈழத் தமிழ் மக்களின் விடுதலையை தடுக்கின்றது என இயக்குநரும், ஈழ உணர்வாளருமான கௌதமன் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேசமே, இனப்படுகொலை செய்த இலங்கையை உடனடியாகக் கூண்டில் நிறுத்து விசாரணையை இழுத்தடிக்க காலஅவகாசம் தராதே! சர்வதேச நீதிபதிகளின் மூலம் விசாரணை நடத்து!,

Do Not Grant An Extension Of Time To Genocidal Sri Lanka. என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ” வீரத்தமிழ்மகன் முத்துக்குமார் வீரவணக்க நிகழ்வுக் குழு” சார்பாக சென்னை நிருபர்கள் சங்கத்தில் ” மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கம் ” நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு கையொப்பமிட்டார்.