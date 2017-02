ஹைட்ரோ கார்பன் / மீத்தேன் திட்டத்தை விரட்ட ஒன்று கூடுவோம்.

தமிழகத்தை பாலைவனமாக்கும் மத்திய அரசின் சதித்திட்டத்தை முறியடிப்போம்.

நெடுவாசல், காரைக்கால், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பகுதிகளிலும் ஹைட்ரோகார்பன்/மீத்தேன் எடுக்க அளிக்கப்பட்ட அனுமதியினை ரத்து செய்.

அனைவரும் வாருங்கள்.

பிப்ரவரி 25, சனி மாலை 4.00 மணி,

வள்ளுவர் கோட்டம் -சென்னை.

Protest to resist HydroCarbon / Methane extraction projects at Neduvasal in Pudukottai and Karaikal in Puducherry by Modi Govt on 25th Feb @ Valluvar Kottam, 4:00PM – May 17 Movement

#DefendNeduvasal